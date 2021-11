Nike gab am 18. November 2021 bekannt, dass sein Board of Directors eine vierteljährliche Bardividende von 0,305 USD pro Aktie auf die ausstehenden Stammaktien der Klassen A und B des Unternehmens genehmigt hat. Dies entspricht einem Anstieg von 11 Prozent gegenüber der vorherigen vierteljährlichen Dividendenrate von 0,275 US-Dollar pro Aktie. Die beschlossene Dividende ist am 28. Dezember 2021 an die zum Geschäftsschluss am 6. Dezember 2021 eingetragenen Aktionäre zahlbar. Dies ist das 20. Jahr in Folge mit steigenden Dividendenausschüttungen und spiegelt Nikes starke Erfolgsbilanz und das Vertrauen in die Fähigkeit der Organisation wieder, langfristig ein nachhaltiges, profitables und kapitaleffizientes Wachstum zu erzielen.

Der Aktienkurs von Nike konnte in den letzten 12 Monaten den Konkurrenten Adidas deutlich übertreffen. Nach einer 6 Monate andauernden Seitwärts-Konsolidierung beginnend im Dezember 2020 konnte das Papier nach der Verlautbarung der Zahlen zum 4. Quartal am 24. Juni 2021 einen Sprung nach oben erzielen. Der Zugewinn erfolgte in Form eines Overnight-Gaps von 14 Prozent. Auch die Tage danach waren von steigenden Kursen bis zum All Time High in der Zone rund um den Wert 180 US-Dollar geprägt. Der darauf folgende Kursrückgang drehte exakt an der Unterstützung bei 145,55 US-Dollar wieder nach oben. Seit diesem Rebound ist der Kursverlauf wieder durch eine Aufwärtsbewegung dominiert, die im November den zweimaligen Test des All Time High bei 178,13 US-Dollar hervorbrachte. Nachdem bis 20. Dezember eher weniger kursentscheidende Termine anstehen, wird der Kurs bis dahin von der Entwicklung des Gesamtmarktes überlagert. Hier ist aktuell eine leichte Korrektur im Aufwärtstrend im Gange. Mittelfristig sollten die Kurse aber wieder den Weg nach oben einschlagen.