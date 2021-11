Die Fed steht vor einer hawkishen Wende - und das hat Konsequenzen für viele Aktien! Vor allem sogenannte Meme Aktien wie GameStop oder AMC sind unter Druck gekommen - also faktisch der Schrott (aus fundamentaler Sicht), der aufgrund der massiven Liquidität durch Hobby-Trader auf Reddit-Foren nach oben gepusht worden war. Die letzten Tage zeigen einen Trendwechsel: Aktien aus dem Bereich Value schlagen Aktien aus dem Bereich Growth deutlich - alles was Zins-sensitiv ist, dürfte nun unter Druck kommen. Besonders gefährdet sind nun unprofitable Tech-Werte - also so ziemlich all das, was Cathie Wood in ihrem ARK Inovation versammelt hat. Heute ist an der Wall Street der letzte vollständige Handelstag - mit einigen interessanten Konjunkturdaten..

Das Video "Aktien: Schrott raus aus den Depots (Gamestop, AMC)!" sehen Sie hier..