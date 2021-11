goldinvest.de Sprotts Uranfonds will weitere Milliarden am Spotmarkt investieren! Anzeige Die Ankündigung von Sprott könnte dem Uransektor noch einmal zusätzlichen Schwung verschaffen. Mit dem Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) hat Sprott Asset Management den Uranmarkt dieses Jahr im wahrsten Sinne des Wortes aufgemischt und für eine Renaissance des Uranpreises am Spotmarkt gesorgt. Denn der Preis für das strahlende Metall ist, seitdem der SPUT vor einigen Monaten an den Start ging, bereits um 50% gestiegen. Jetzt kündigte Sprott an, dass man insgesamt bis zu 3,5 Mrd. USD an neuem Kapital aufnehmen will, um weiteres physisches Uran erwerben zu können. Laut den SPUT-Verantwortlichen nähert man sich bereits jetzt der ursprünglichen Begrenzung bei 1,3 Mrd. USD und habe, seit man an den Markt gegangen sei, bereits 87 Millionen Einheiten ausgegeben, über die brutto 987 Mio. USD eingenommen wurden. Experten erwarten neuen Schub für den Uransektor Die Analysten von Red Cloud Securities betrachten die Möglichkeit, dass SPUT weiteres Kapital aufnimmt, als ausgezeichnete Neuigkeit für den gesamten Uransektor und rechnen damit, dass die Aktien der Urangesellschaften sehr positiv auf die Nachricht reagieren werden. Eigenen Angaben zufolge hält der SPUT mittlerweile rund 40 Mio. Pfund physisches Uran für seine Kunden, was laut der World Nuclear Association rund 25% des globalen Bedarfs für Nuklearreaktoren 2021 ausmacht. John Ciampaglia, CEO von Sprott Asset Management, erklärte, dass man weiterhin eine starke Nachfrage von Investoren nach Anteilen am Sprott Physical Uranium Trust erfahren. Die Anleger würden mehr und mehr realisieren, dass Nuklearstrom eine verlässliche Grundlast liefere und dabei helfe, Kohlenstoff zu vermeiden. Der SPUT ist der größte, mit physischem Uran hinterlegte Fonds und hält im Prinzip alle seine Assets als U3O8. Ziel ist es, eine sichere, praktische und börsengehandelte Investmentalternative für Anleger zu bieten, die sich im Uransektor engagieren wollen. Auf GOLDINVEST.de verfolgen wir schon seit Langem die Fortschritte des Uranprojektentwicklers Global Atomic (WKN A2JAQL), der von den anziehenden Uranpreisen ebenfalls profitiert hat. Erst vor Kurzem hat die von uns bereits vor einiger Zeit vorgestellte Searchlight Resources (WKN A2JRPS) eine Uranentdeckung gemacht. Wie sich aber andeutet, könnte die Gesellschaft einen spektakulären Fund getan haben. Ausführliche Informationen zu Searchlight gibt es im Unternehmensprofil auf GOLDINVEST.de. Zur Information haben wir unten noch einmal unser Interview mit Searchlight-Chairperson Alf Steward zu dem Uranfund beigefügt. Jetzt den GOLDINVEST.de-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auf Youtube

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. Searchlight Resources Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Global Atomic Corporation Aktie Searchlight Resources Aktie SPROTT PHYS URA/TR UT





0 Autor abonnieren Gastautor: GOLDINVEST.de | 24.11.2021, 09:48 | | 59 0 24.11.2021, 09:48 |

Disclaimer