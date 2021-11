Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) setzte Mitte Oktober 2021 wegen des geplanten beschleunigten Ausstieges aus der Kohlestromversorgung bis 2030 zu einer Kursrally in die Nähe ihres Jahreshochs (11,42 Euro) auf bis zu 11,14 Euro an. Nach der Ankündigung des Unternehmens, bis in das Jahr 2026 22 Milliarden Euro in den Ausbau der Netze investieren zu wollen, brach der Aktienkurs am 23.11.21 auf Schlusskursbasis um 4 Prozent auf 10,63 Euro ein.

Dennoch bestätigten die Analysten von Goldman Sachs nach den für die Börsianer enttäuschenden Investitionsplänen mit einem Kursziel von 13 Euro ihre Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn sich die E.ON-Aktie nach dem gestrigen Kurseinbruch zumindest wieder auf den Schlusskurs vom 22.11.21 bei 11,10 Euro erholt.