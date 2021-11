Laut einer im UBS-Newsletter „KeyInvest Daily Trader“ veröffentlichten Analyse feiern die Bullen bei der Alphabet C-Aktie (ISIN: US02079K1079) neue Hochs. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktien von Alphabet sind in den letzten Tagen in einer weiteren Aufwärtswelle über das bisherige Allzeithoch bei USD 2’936 ausgebrochen und haben das langfristige Kursziel bei USD 3’030 erreicht. Zuvor waren die Aktien nach einer kurzen Korrekturphase ausgehend von USD 2’623 an der Unterseite einer kurzfristigen, im September unterschrittenen Aufwärtstrendlinie in Richtung des alten Rekordhochs angestiegen und hatten die Marke am 27.Oktober nach der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen nach oben durchbrochen. Seither steigt der Wert in die Spitze einer keilförmigen Kursstruktur.