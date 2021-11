Liebe Leserinnen und Leser,

Bei Betrachtung der Kursmuster in 2021 kann man leicht auf die Idee kommen, dass jeder schwächere Handelstag eine neue Einstiegschance wäre. Die professionellen und privaten Marktteilnehmer sind inzwischen völlig angstfrei. Selbst größere Kursverluste sind kein Problem mehr. Der Glaube ist fest verankert, dass man bei einer Abwärtswelle einfach nur ein paar Wochen länger warten muss, bis die Kursverluste wieder aufgeholt sind. Offenbar blenden die Marktteilnehmer die großen ungelösten Finanzprobleme einfach aus.

Das potenziell größte Debakel ist in China verankert. Der Immobilienmarkt hängt am seidenen Faden, weil er komplett am Bedarf der Bürger vorbei produziert wurde. Eine ideologische Planwirtschaft, die sich Funktionäre ausgedacht haben. Der Immobilienmarkt ist der größte Wirtschaftszweig in China. Wenn es dort zu einer Pleitewelle kommt, wird die Weltwirtschaft erschüttert.