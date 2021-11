Radiometrische Datierungsarbeiten von Hannan Metals haben im Previsto-Kupfer-Goldprojekt einen bisher unerkannten miozänen Kupfer-Gold-Metallogengürtel in der Sub-Anden-Zone in Zentralperu identifiziert, wobei acht Porphyrproben in einem Gebiet von 140 mal 50 Kilometern ein Alter zwischen 21,5 und 12,2 Millionen Jahren aufweisen.

Dieses neue Gebiet überschneidet sich altersmäßig mit dem magmatischen Bogen des Miozäns in der Westkordillere Perus, wo einige der größten porphyrischen Kupfer+-Gold und epithermalen Goldlagerstätten Perus zur gleichen Zeit entstanden sind.

Das Vorhandensein von magmatischen Gesteinen aus dem Miozän in der subandinen Zone von Previsto wird als regional ungewöhnlich und als potenziell bedeutende Entdeckung für zukünftige Entdeckungen angesehen.

Quelle: Hannan Metals

Zusätzlich hat Hannan Metals neues Land abgesteckt und seine Landposition um 7 % auf insgesamt 113.200 Hektar erweitert. Vierzehn Bergbaukonzessionen für 13.500 Hektar sind nun erteilt und man arbeitet mit lokalen Akteuren zusammen, um die nächsten Schritte zu planen.

Point and Figure Chartbild:

Der Chart lauert auf einen Ausbruch. Der Vierfache Boden bei 0,06-0,10 Cents gibt dem Chart Kraft. Das Doppeltop aus 2016 und 2021 bildet eine Barriere. Die Aktie sollte aber genug unter Peru gelitten haben. Wer Mut hat kann sich ein paar Stücke schon zulegen. Ein Anstieg auf über 0,65 CAD eröffnet dann ein Kaufsignal mit Kursziel 1,25 CAD für Hannan Metals.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

