Inflation und Corona drücken in Deutschland immer mehr auf die Stimmung - die neue Regierung will nun alles besser machen. Aber ein Blick auf die Pläne vor allem in Sachen Klimawandel zeigt einmal mehr, dass die Realität doch deutlich abweicht von der Utopie! Wenn kein Wunder passiert, wird sich die Energiekrise in Deutschland dadurch verschärfen - mit Folgen für die Inflation. Wie das heute veröffentlichte GfK Konsumklima zeigt, drücken sowohl die Inflation als auch Corona massiv auf die Stimmung der Deutschen. Was macht der Dax heute ohne den großen Bruder aus den USA? Gestern zeigte das Protokoll der letzten Fed-Sitzung, dass die USA-Notenbanken schneller aus der ultralaxen Geldpolitik aussteigen wird..

Hinweis aus Video: "Dax-Ausblick: Kann es jetzt wieder aufwärts gehen?"

Das Video "Inflation, Energiekrise, Corona - Deutschand im November 2021!" sehen Sie hier..