DAX hat erstes Korrekturkursziel erreicht

Womöglich wird die „Börse-Intern“ auch bei Reuters gelesen. Jedenfalls hieß es in einer gestern früh veröffentlichten Meldung der Nachrichtenagentur zu den asiatischen Aktienmärkten und der Nominierung von US-Notenbank-Chef Jerome Powell für eine zweite Amtszeit:

... „Es ist nicht so, dass die Märkte per se auf diese Ernennungen reagieren. Was klar wird, ist, dass für Powell in seiner zweiten Amtszeit die größte Aufgabe darin besteht, die Inflation zu bekämpfen und nicht die Beschäftigung zu maximieren“, sagte Norihiro Fujito, Chef-Anlagestratege von Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities. ...

Aha! Es ist also nicht so, dass die Märkte per se auf diese Ernennungen reagieren. Diese Einschätzung erinnert doch sehr stark an die vorgestrige Analyse in der Börse-Intern, wonach aus meiner Sicht bezweifelt werden darf, dass die bloße Nominierung Powells für die jüngsten Kursbewegungen verantwortlich war.

Na ja, jedenfalls gibt es offenbar Marktteilnehmer, die das Geschehen ähnlich einschätzen wie ich. Ob man darin eine Optimierung in der Art der Berichterstattung von Reuters sehen kann, bleibt abzuwarten.