Medios Buys NewCo Pharma Group for Cash & Shares (PLX AI) – Medios acquires NewCo Pharma Group.Medios' goal is to generate revenues of more than €1.5 billion together with the NewCo Pharma Group in 2022 and to increase profit margins to well above 3%The Medios Group intends to announce its … (PLX AI) – Medios acquires NewCo Pharma Group.

Medios' goal is to generate revenues of more than €1.5 billion together with the NewCo Pharma Group in 2022 and to increase profit margins to well above 3%

The Medios Group intends to announce its concrete outlook for 2022 when it publishes its figures for the 2021 financial year in the first quarter of 2022

To pay EUR 85.2 million cash plus 924,233 new Medios shares Medios Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Autor: PLX AI | 25.11.2021, 12:17

