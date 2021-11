Die Preise der wichtigsten Industriemetalle sind in diesem Jahr kräftig angestiegen. Der Bloomberg Industrial Metals Subindex kletterte von Jahresbeginn bis Mitte Oktober um mehr als 40% auf ein neues Allzeithoch. Die fundamentale Marktlage bei Industriemetallen unterfüttert diesen Trend. Laut einer Studie des World Bureau of Metal Statistics (WBMS) herrschte in den ersten drei Quartalen 2021 auf sämtlichen Metallmärkten ein Angebotsdefizit – eine Besserung ist bislang nicht in Sicht.

Das absolut größte Defizit sahen die Marktbeobachter bei Aluminium – das WBMS gibt dieses mit 1,27 Millionen Tonnen an. Der Grund dafür liegt in der starken Nachfrageerholung nach dem Corona-Krisen-Jahr 2020. Das Angebotsdefizit am globalen Zinkmarkt taxiert das WBMS auf 48.000 Tonnen, der Bleimarkt ist mit rund 269.000 Tonnen unterversorgt. Treiber gibt es genug. Die wachsende Weltbevölkerung, der Trend zur "grünen" Wirtschaft und Elektromobilität, die Automatisierung ...

Folgende Aktien haben wir für Sie näher untersucht:

Vale: Viel mehr als Eisenerz-Explorer

Glencore: Erfolgreicher Rohstoff-Händler hebt Prognose an

Alcoa: Konzern fährt Produktion hoch

Mit Ihren Investitionen wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Stefan Ziermann

Chefredakteur Fuchs-Kapital