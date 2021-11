Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Die neue Ampel-Regierung mit SPD-Kanzler Olaf Scholz steht. Die Grünen und die FDP sind für Finanzen und Wirtschaft zuständig. FDP-Chef Christian Lindner übernimmt das Finanzministerium und Robert Habeck wird neuer Superminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Während gestern in Deutschland die Bildung der neuen Regierung im Blickpunkt stand, verlief der Handel an den US-Börsen eher ruhig. Vor dem heutigen US-Börsenfeiertag Thanksgiving hielten sich die Marktteilnehmer bedeckt. Der Dow Jones beendete den Handel mit einem Minus von 0,03 % bei 35.804,38 Punkten. Der S&P 500 stieg dagegen um 0,23 % auf 4.701,46 Punkte. Auch der Nasdaq 100 legte um 0,37 % auf 16.367 Punkte zu. Gestern wurde das Sitzungsprotokoll der letzten Fed-Sitzung von Anfang November veröffentlicht. Die US-Notenbank fährt danach seit Mitte des Monats ihre Anleihekäufe um 15 Mrd. $ pro Monat zurück. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in den USA um 71.000 auf 199.000 überraschend stark gefallen. Sie erreichten damit den tiefsten Stand seit dem Jahr 1969. Nach zuletzt fünf schwachen Handelstagen hat der Dax heute einen Stabilisierungsversuch gestartet. Der Dax eröffnete 0,31 % fester bei 15.928 Punkten. Bester Wert im Dax war der Energieversorger RWE, der im frühen Handel rund 2,4 % fester tendierte. Der Dax-Konzern Siemens Healthineers präsentierte heute seine neuen Mittelfristziele.