Fed-Chef Powell bleibt im Amt



Am Montag gab US-Präsident Joe Biden bekannt, dass er Fed-Chef Jerome Powell für eine weitere Amtszeit berufen hat. Natürlich wird jetzt darüber spekuliert, was die jüngsten Nachrichten für die US-Geldpolitik bedeuten. Positiv ist zunächst, dass die Nachricht der Fed die Unsicherheit bezüglich der personellen Zusammensetzung der Fed verringert. Die noch offenen Sitze im Fed-Komitee sollen laut Joe Biden ebenfalls in Kürze besetzt werden. Hauptsächlich bedeutet die Wiederernennung Powells jedoch, dass der Status quo fortgeschrieben wird. Die Fed unter Powell war größtenteils eine Fortsetzung der Fed unter Vorgängerin Janet Yellen, die wiederum die Politik ihres Vorgängers Ben Bernanke fortführte. Alle drei arbeiteten mit denselben Mitteln zur quantitativen Lockerung und ließen das traditionelle Instrumentarium der Fed weitgehend unangetastet.



Alte Besetzung, neuer Kurs?



Einige Marktteilnehmer argumentieren, dass die Wiederernennung Powells mit Veränderungen einhergehen wird. So sind viele der Meinung, dass Powell sich mit Zinserhöhungen zurückhielt, um die Wahrscheinlichkeit einer Wiederernennung zu erhöhen. Jetzt, da sein Job gesichert ist, wäre der Weg frei für eine Straffung der Geldpolitik. Diese Prognosen beruhen größtenteils auf der Annahme, dass Powell von Natur aus höheren Zinsen zugeneigt ist, aber das ist ein Ruf, den er sich vor seiner Zeit als Fed-Chef gemacht hat. Sprichwörtlich nahm der Fed-Chef allerdings zu Beginn seiner Amtszeit eine „kleine Pille“ ein und vergisst dadurch alles, was er vorher wusste oder sagte. Zugeschrieben wird dieses Zitat dem früheren Fed-Chef William McChesney Martin, und viele seiner Nachfolger haben sich zuverlässig an diese Redensart gehalten.



Wie immer ist es empfehlenswert, sich als Anleger auf das zu konzentrieren, was die Fed-Offiziellen tun, nicht was sie sagen. In diesem Sinne hat Powell bereits einen langsamen Abbau (Tapering) des QE-Programms eingeleitet. Was bedeutet das für eine Zinserhöhung? Wer weiß! Beim letzten Mal hat die Fed unter Janet Yellen ihre erste Zinserhöhung mehr als ein Jahr nach dem Ende des QE-Programms vorgenommen. Vielleicht wartet Powell in ähnlicher Weise ab, vielleicht auch nicht. Aber wenn die Vergangenheit ein Anhaltspunkt ist, wird er wahrscheinlich jeden Schritt weit im Voraus ankündigen, wie er es bei der Reduzierung des QE-Programms bereits getan hat.



Keine Prognose möglich



Jerome Powell ist natürlich kein geldpolitischer Diktator. Die Fed stimmt in einem Ausschuss ab, der in den kommenden Monaten noch personellen Wechseln unterliegen wird. Jeder Fed-Mitarbeiter bringt seine eigenen Standpunkte, Prognosen und Interpretationen in die Runde mit ein. Jeder Marktbeobachter, der eine feste Prognose für die zukünftige Fed-Politik abgibt, prognostiziert also im Grunde, wie ein zum Teil noch unbekannter Personenkreis mit zukünftigen Informationen umgehen wird. Aus unserer Sicht ist dies ein relativ sinnloses Unterfangen.



Fazit



Die erneute Ernennung von Jerome Powell nimmt den Märkte etwas an Unsicherheit. Darüber hinaus sind positive oder negative Auswirkungen zum aktuellen Zeitpunkt nicht seriös abzuschätzen. Die gute Nachricht für Anleger ist, dass es für den Anlageerfolg nicht entscheidend ist, ob die Vorhersage zur Fed-Geldpolitik zutrifft oder nicht. Geldpolitische Änderungen wirken sich in der Regel erst mit einiger Verzögerung auf die Wirtschaft aus, oder umgekehrt: Die Entscheidungen der Fed geben den Märkten nicht die Richtung vor!



Den aktuellen Kapitalmarktausblick von Grüner Fisher Investments können Sie unter www.gruener-fisher.de kostenlos anfordern.