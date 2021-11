Bald leben Europa und die USA in zwei völlig verschiedenen Welten: während die Fed auf die Inflation reagiert und die Geldpolitik straffen wird (durch schnellers Tapering und dann Zinsanhebungen), hat die EZB faktisch eine solche Straffung der Geldpolitik ausgeschlossen. Das wird bedeuten, dass in Europa die Inflation länger und dauerhafter sein wird - unter anderem weil der Euro zum Dollar aufgrund der Haltung der EZB weiter abwerten dürfte und so die Importe immer teurer werden. Nun wird auch die neue Bundesregierung zu diesen inflationären Tendenzen fleißig beitragen - das gilt für viele Bereiche, vor allem aber für den Immobilienmarkt, sodass dann immer weniger Menschen sich aufgrund weiter explodierender Preise (nachhaltiges und dadurch sehr kostspieliges Bauen) ein Eigenheim werden leisten können..

Hinweis aus Video:

1. "Selbständige aufgepasst – Zwang zur Rentenvorsorge kommt!"

2. "Rente unter der neuen Bundesregierung: Luftloch mit Schlupfloch"

Das Video "Inflation: EZB, Fed - und die neue Bundesregierung!" sehen Sie hier..