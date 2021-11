Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Stadler Rail Gets 44 FLIRT Units Order from DB Regio (PLX AI) – Stadler Rail gets 44 FLIRT battery-powered units order from DB Regio for use on the south-west German Palatinate network.The two-car vehicles are scheduled to enter passenger service from 2025