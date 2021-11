Der global agierende Photonik-Konzern mit Präsenz in über 80 Ländern hat sich zum Verkauf der Militärtechniksparte Vincorion entschieden. Der Bereich soll an einen Fonds des britischen Finanzinverstors Star Capital Partnership gehen. Den Unternehmenswert bezifferte Jenoptik auf rund 130 Millionen Euro. Der Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte 2022 erwartet. Die mechatronischen Produkte finden hauptsächlich im Sicherheits- und Verteidigungsbereich, der Luftfahrt und der Transportindustrie Verwendung. Dadurch wird es für die Organisation Jenoptik leichter, sich auf seine photonischen Geschäftsbereiche zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang versorgt Jenoptik Märkte wie die Halbleiterausrüstung, Medizintechnik, Automotiv und Maschinenbau. Die Nachricht über den Verkauf von Vincorion führte gestern am Aktienmarkt zu einem Kursplus von 7,94 Prozent.

Seit dem coronabedingten Sell-Off im März 2020 hat der Kurs der Jenoptik-Aktie wieder Fuß gefasst und sich in der Spitze bei 36,14 Euro mehr als verdoppelt. Der dabei gebildete Aufwärtstrend ist aktuell noch intakt. Das partielle Hoch vom 24. April 2019 bei 36,14 Euro wurde am 10. November 2021 und gestern noch zweimal getestet. Je öfters dieser Test erfolgt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Marke auch überwunden wird. Dies könnte der Fall sein, wenn die seit 16. November anhaltende Minikonsolidierung am breiten Markt wieder in die Jahresendrally übergeht. Ein Gegenargument für einen kurzfristig weiter steigenden Kurs ist die Lage der Notierung im Trendkanal. Diese ist nahe der Obergrenze in einem überkauften Bereich. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass der Kurs weiter stark ansteigt. Auf der Unterseite könnte die Unterstützung bei 31,93 Euro durch das Trading hervorgerufene Kursverluste abfangen.