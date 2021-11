Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen war gestern wegen Thanksgiving geschlossen. Da viele Marktteilnehmer den Feiertag für ein verlängertes Wochenende nutzen, dürfte der Handel an der Wall Street heute normalerweise verhalten verlaufen. Falls es noch eine Jahresendrally geben sollte, müssten dann am kommenden Montag die Kurse anziehen. Danach sieht es aber heute Morgen in Deutschland nicht aus. Vor dem Handelsstart hat sich die Stimmung an den deutschen Börsen deutlich eingetrübt wegen der Ausbreitung einer neuen und möglicherweise gefährlicheren Corona-Mutation in Südafrika. Experten befürchten, dass die Corona-Variante B.1.1.529 nicht nur hochansteckend ist, sondern auch einen bestehenden Impfschutz leichter überwinden kann. Die asiatischen Börsen reagierten darauf bereits mit hohen Kursverlusten. Der Dax konnte sich diesen negativen Vorgaben nicht entziehen und eröffnete heute mit einem satten Minus von 3,35 % bei 15.383 Punkten. Eine überraschende Meldung gab es von der Software AG.