· Ikonische Figuren und Alleinstellungsmerkmale in der Gamingbranche

· Bewertung der Nintendo-Aktie – Kaufgelegenheit? Für Dividendenjäger?

· (neue) Konkurrenz und mögliche Risiken im Visier

Der ursprünglich als Spielkartenmanufaktur im Jahr 1889 von Fusajirō Yamauchi in Kyōto gegründete - und heute allseits bekannte - Hersteller von Videospielen und Spielkonsolen Nintendo K.K. ist zwar seinem Firmensitz treu geblieben, konnte sich ansonsten aber über all die Jahre stets erfolgreich neu erfinden.

Geschäftsmodell und Absatzmärkte

Gegründet als Spielkartenhersteller hat sich Nintendo über die Jahrzehnte seine Geschäftsidee als Unterhaltungskonzern bewahrt und konnte sich in seiner bewegten Geschichte stets weiterentwickeln und mit Produktneuerungen immer wieder neu erfinden.

Das aktuelle finanzielle Zugpferd des Konzerns ist die Nintendo Switch Konsole, mit der besonders Gelegenheitsspieler und die jüngere Generation angesprochen wird.

Nach einer detaillierten Analyse der Aktie lässt sich nur festhalten – Nintendo beeindruckt. Nicht nur, dass man sich mit ikonischen Figuren wie Super Mario, den Tierchen aus dem Pokémon-Universum und Zelda ein unvergängliches und immer wieder auffrischbares Franchise aufgebaut hat - Mit Merchandise-Artikeln und eigenen Freizeitparks möchte man die eigene Marke weiter stärken.

Auch in Sachen Konsolenverkäufe muss man sich vor Sonys Playstation und Microsofts Xbox nicht verstecken. Den kreativen Köpfen bei Nintendo ist es gelungen, eine 3-in-1-Konsole zu schaffen – ein Alleinstellungsmerkmal in der Gamingbranche. Und da zu jeder Konsole auch das ein oder andere Spiel aus dem Hause Nintendo verkauft wird, klingelt die Kasse doppelt und das sogar über mehrere Jahre.[…]

Kaufgelegenheit?

Aktuell setzt die Aktie auf einer schönen horizontalen Unterstützung auf, welche darüber hinaus auch durch die 200-Wochen-Linie gestützt wird. Unter 44000 japanische Yen sollte die Aktie aber nicht rutschen, um das Bild des antizyklischen Leckerbissens zu erhalten. (Stand: der Artikel erschien am 25.11.2021 auf Cashkurs.com) Über 73.200 JPY wäre indes das Allzeithoch aus dem Jahr 2007 aus dem Markt genommen und ein kräftiges Kaufsignal generiert.

Bewertung

Im zweiten Halbjahr hat man rund 19 Prozent weniger umsetzen können als im Vorjahreszeitraum. Im gleichen Maße brachen auch der Gewinn und dadurch letztendlich auch der Aktienkurs in der Spitze um über 30 Prozent ein.

Wie schön, dass die meisten Börsenteilnehmer heutzutage so kurzfristig agieren. Denn während die Masse der Marktteilnehmer die prozentualen Rückgänge moniert, erschließt sich dem langfristig orientierten Investor ein völlig anderes Bild.

Zwar erreichen Umsätze und Gewinne nicht mehr die durch die Lockdowns begünstigten Vorjahreswerte, allerdings schlägt man die eigenen Zahlen aus Vor-Pandemiezeiten um Längen.

Warum die Aktie also derart deutlich abverkauft wurde und inzwischen ein KGV von 13 aufweist, erschließt sich dem langfristigen Investor nicht. Sogar, wenn das Unternehmen beim Umsatz künftig jährlich nur marginal zulegen könnte, fänden wir eine faire Bewertung vor.

Die Chancen stehen allerdings gut, dass das Wachstumsmomentum auch in den nächsten Quartalen anhalten wird. Zusätzlich werden über 20 Prozent der Bewertung allein von frei verfügbarem Cash getragen. Oder anders formuliert: Die Bewertung vergünstigt sich durch den Netto Cash-Bestand um weitere 22 Prozent.

Bei Nintendo sind auch Dividendenjäger gut aufgehoben. Das Unternehmen schüttet in der Regel die Hälfte des Gewinns aus. Laut Schätzungen des Managements einer annualisierten Ausschüttung von 1490 Yen pro Aktie ergibt sich eine attraktive aktuelle Dividendenrendite von knapp drei Prozent.

Bilanz und Verschuldung

So diszipliniert, wie Japaner in gesellschaftlicher Hinsicht gelten, so diszipliniert zeigen sich auch viele Bilanzen japanischer Unternehmen. Das Unternehmen ist nettoschuldenfrei und konnte das Eigenkapitalpolster trotz hoher Ausschüttungen in den letzten fünf Jahren um über 50 Prozent steigern.

Profitabilität

Mit der Wii und dem Nintendo DS konnte man wieder in die alte Erfolgsspur zurückfinden. Die Veröffentlichung der Switch 2017 hat die Margen weiter befeuert. Die fruchtbringende Basis aus 92 Millionen verkauften Switch-Konsolen sollte zudem auch den Verkauf von Spielen über die kommenden Jahre weiter fördern.

Da die im Gegensatz zu Blockbustertiteln anderer Konzerne vergleichsweise schnell und einfach zu programmierenden Nintendo-Spiele (= kostengünstig) anschließend unzählige Male verkauft werden können, fördert dies die Margen massiv.

Wachstum

Die gute Grundlage an bereits verkauften Switch-Konsolen wurde bereits als Wachstumstreiber angesprochen, der durch den allgemein zunehmenden Gamingtrend weiteren Rückenwind erhält.

Mit der neuen Switch-Version, ausgestattet mit hochwertigem Oled-Bildschirm möchte man weitere Impulse setzen. So rechnet der Konzern damit, dass Switch-Spieler, die bereits seit Jahren mit der herkömmlichen Version spielen, dazu geneigt sind, diese durch die aktuelle und schickere Version zu ersetzen.

Etwas ärgerlich, schlussendlich aber nur temporärer Natur, erweist sich jedoch der Chipmangel, der auch Nintendo dazu veranlasst hat, sein angepeiltes Jahresproduktionsziel um 1,5 Millionen Konsolen auf 24 Millionen Stück zu reduzieren. […]

Risiken & Konkurrenz

Fazit

Die Aktie des bilanziell und margenseitig hervorragend aufgestellten Unternehmens ist aktuell viel zu günstig bewertet. Auch charttechnisch ist der Titel ein antizyklischer Traum. Und eine ansprechende Dividendenpolitik gibt es noch oben drauf. Somit ist die Aktie von Nintendo nicht nur etwas für Spiele-Fans.

Alle Kennzahlen wurden – sofern nicht anders erwähnt - auf Sicht der letzten vier verfügbaren Quartale berechnet.

Quellen: sentieo.com, morningstar.com, www.nintendo.co.jp, tradingview.com, wikipedia.de, statista.de

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde von Christof von Wenzl verfasst. Dort finden Sie die ausführliche Version inklusive Grafiken und tabellarischen Ansichten mit den ausführlichen Kapiteln zur Konkurrenz und Risiken.

Hinweis:

Hierbei handelt es sich um keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung!

Dirk Müller sowie die Finanzethos GmbH haben sich verpflichtet den Kodex des Deutschen Presserates für Finanz- und Wirtschaftsjournalisten einzuhalten. Der Verhaltenskodex untersagt die Ausnutzung von Insiderinformationen und regelt den Umgang mit möglichen Interessenkonflikten. Die Einhaltung des Verhaltenskodex wird jährlich überprüft. Dies gilt auch für die für Dirk Müller oder für die Finanzethos GmbH tätigen freien Journalisten.