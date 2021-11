Seitdem die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) am 7.4.21 bei 72,88 Euro ein Jahreshoch verzeichnen konnte, ging es mit dem Aktienkurs nach unten. Laut Analyse von www.godmode-trader.de riss die Aktie am 26.11.21 ein Abwärtsgap zwischen 61,15 Euro und 60,12 Euro und fiel danach auf die Unterstützung bei 58,40 Euro, der unteren Trendbegrenzung seit April, zurück. Hält der Unterstützungsbereich zwischen 58,40 und 56,46 Euro, dann könnte die Abwärtsbewegung enden und ein Kursanstieg an den Abwärtstrend seit April bei 66,65 Euro folgen. Unterhalb von 56,46 Euro droht ein weiterer Kursrückgang auf bis zu 48,22 bis 46,59 Euro.

Sehr risikobereite Trader mit der Markteinschätzung, dass der heutige Kursrutsch übertrieben ist und der BASF-Aktie einen Kursanstieg auf 66,65 Euro zutrauen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.