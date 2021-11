Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Angst vor der Woche der Wahrheit! FED, EZB, Biden, Chinas Drohung & Öl kaufen??? Der S&P500 hat am Freitag seinen schwächsten Tag im Jahr 2021 hinter sich. Woran kann das liegen? Hebt die Fed die Zinsen früher an? Wie ist die Inflationserwartung? Welche Marken sind beim Ölpreis interessant? Und wie ist die aktuelle Situation in Chinas Wirtschaft? Diesen Fragen gehen wir in der heutigen Ausgabe fundamental auf den Grund.