Pexip Interim CEO Bought 10,000 Shares in Company (PLX AI) – Pexip Interim CEO and CFO Øystein Dahl Hem bought 10,000 shares in the company.Hem now holds 109,968 shares in the company