Nachdem Moderna im August ein Rallyehoch bei 497,49 US-Dollar erreicht hatte, ging die Aktie in eine nicht unerwartete Konsolidierung über und baute den zuvor aufgebauten Druck sukzessive ab. Dabei setzte der Wert in den Bereich von 211,00 US-Dollar zurück und konnte erst an dieser Stelle eine Gegenbewegung starten. Diese reichte innerhalb dieser Woche zunächst über den EMA 50 aufwärts, die Unsicherheit der Marktteilnehmer brachte weitere Kursgewinne direkt in den Bereich von 348,00 US-Dollar hervor. Aber noch immer dominiert ein seit August bestehender Abwärtstrend das Kursgeschehen, für ein mustergültiges Kaufsignal muss der Trend aber erst noch gebrochen werden.

Impfstoffhersteller hofft auf mehr Umsatz

Die Furcht vor einer neuerlichen Virus-Variante trieb Anleger ganz klar in Aktien von Impfstoffherstellern, für ein mustergültiges Kaufsignal bei Moderna bedarf es jedoch eines Kurssprungs mindestens über 370,00 US-Dollar. Nur in diesem Szenario ließe sich anschließend Kurspotenzial in den Widerstandsbereich um 412,90 US-Dollar und die Septemberhochs bei 467,04 US-Dollar entfalten. Ein übergeordnetes Ziel könnten die Jahreshochs bei 497,49 US-Dollar darstellen. Solange der Wert jedoch in seinem übergeordneten Abwärtstrend tendiert, dürfte die Handelsspanne zwischen 268,00 und 360,00 US-Dollar vorläufig genutzt werden. Unterhalb des EMA 200 wurden dagegen Abschläge auf die Novembertiefs bei 211,00 US-Dollar drohen.