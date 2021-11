Nach einem massiven Abverkauf, der das Handelsgeschehen in der Aktie des irischen Biotech-Unternehmens Jazz Pharmaceuticals über weite Strecken des dritten Quartals dominiert hatte, waren zuletzt erste hoffnungsvolle Ansätze einer Bodenbildung zu beobachten. Mit den nun heraufgezogenen Marktunbilden steht das Thema Bodenbildung aber wieder auf ganz wackligen Beinen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Jazz Pharmaceuticals vom 13.11. hieß es unter anderem „[…] Die bereits zuletzt thematisierte Handelsspanne 128 US-Dollar bis 137 / 140 US-Dollar dominiert nach wie vor das Geschehen. In den letzten Handelstagen gab es allerdings keine nennenswerten Versuche, die Handelsspanne über die Oberseite zu verlassen. Die unter der Woche vorgelegten Quartalszahlen rissen die Marktteilnehmer auch nichts so wirklich vom Hocker. Allerdings geriet die Aktie auch nicht in Bedrängnis. Kurzum. Die nächsten Handelstage bzw. –wochen könnten zu einem Geduldsspiel werden. Belastbare technische Signale sind erst mit dem Verlassen der Range zu erwarten. Sollte es unter 128 US-Dollar gehen, wäre Obacht geboten. In diesem Fall müsste die Lage neu bewertet werden. Ein erneuter Ausbruch über die 140 US-Dollar würde der Aktie Potential in Richtung 146,5 US-Dollar (letztes Verlaufshoch) bzw. 150 US-Dollar eröffnen.“