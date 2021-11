In einer schwierigen Gemengelage fällt es der Aktie des US-amerikanischen Goldproduzenten schwer, adäquates Aufwärtsmomentum zu kreieren, um sich aus der aktuell zu beobachtenden Handelsspanne zu befreien.

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (01.11.) tauchte die Aktie nach Bekanntgabe eher durchwachsener Quartalsergebnisse in Richtung 55 US-Dollar ab. Damals hieß es unter anderem „[…] Ende September / Anfang Oktober versuchte sich die Aktie zunächst an einer Bodenbildung im Bereich von 55 / 53 US-Dollar. Ein vielversprechender Vorstoß in Richtung 60 US-Dollar schien das Ende der Bodenbildung einzuläuten, doch dann kamen die Quartalsergebnisse und Newmont Corp. fand sich schnell im Unterstützungsbereich 55 / 53 US-Dollar wieder. Sollte es nunmehr zu einem Rücksetzer unter die 53 US-Dollar kommen, könnte es für die Aktie weiter in Richtung 50+ US-Dollar oder gar 45 US-Dollar gehen. Ein Vorstoß über die 60 US-Dollar würde hingegen die Lage etwas entspannen. […]“.

In der Folgezeit entwickelte sich zunächst ein zähes Ringen der Aktie um ihren wichtigen Unterstützungsbereich 55 / 53 US-Dollar, der gleichzeitig die Unterseite einer Handelsspanne markiert.

Die in der ersten Monatshälfte zu beobachtende Erholung des Goldpreises machte der Aktie von Newmont Corp. dann allerdings wieder Beine. Die Aktie lief noch einmal in Richtung 60 US-Dollar und damit auf die Oberseite der Handelsspanne zu. Der von der Zwischenrally des Goldpreises entfachte Rückenwind hielt jedoch nicht lange an. Gewinnmitnahmen zwangen das Edelmetall jedoch erst einmal wieder zur Umkehr. Newmont Corp. knickte daraufhin ebenfalls ein und testet gegenwärtig erneut die 55 US-Dollar.

Kurzum. Newmont Corp. befindet sich auf der Suche nach einem tragfähigen Boden. Aktuell läuft der Versuch, diesen im Bereich 55 / 53 US-Dollar sowie 59 / 60 US-Dollar auszubauen. Das Verlassen der Range über eine der beiden Begrenzungen könnte wichtige Signale liefern. Bis dahin ist Geduld gefragt…