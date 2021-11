Frontline Q3 Net Loss USD 33.2 Million (PLX AI) – Frontline Q3 net income USD -33.2 million.Adjusted net loss of $35.9 million, or $0.18 per basic and diluted share for Q3Reported total operating revenues of $171.8 million for Q3For the fourth quarter of 2021, company estimates spot TCE … (PLX AI) – Frontline Q3 net income USD -33.2 million.

Adjusted net loss of $35.9 million, or $0.18 per basic and diluted share for Q3

Reported total operating revenues of $171.8 million for Q3

For the fourth quarter of 2021, company estimates spot TCE on a load-to discharge basis of $21,600 contracted for 79% of vessel days for VLCCs, $17,900 contracted for 72% of vessel days for Suezmax tankers and $16,000 contracted for 64% of vessel days for LR2 tankers Frontline Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

Frontline Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 29.11.2021, 07:32 | | 45 0 | 0 29.11.2021, 07:32 |

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer