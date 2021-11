Fondstipps Europa – Investmentchancen in der Nachbarschaft Die deutsche Wirtschaft bleibt hinter den Erwartungen zurück. Woanders auf dem Kontinent läuft’s hingegen überraschend gut. Ist Europa ein Investment wert? Die deutsche Wirtschaft bleibt hinter den Erwartungen zurück. Woanders auf dem Kontinent läuft’s hingegen überraschend gut. Ist Europa ein Investment wert? Wir haben bei Carsten Klude nachgefragt, Chefvolkwirt von M.M.Warburg & CO. Plus: Eric Wiese von der NFS Hamburger Vermögen nennt zwei bewährte Europafonds. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

Gastautor: Helge Rehbein | 29.11.2021, 14:00

