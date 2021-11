Gold etwas leichter

Seite 2 ► Seite 1 von 3

N-tv.de: „Die Corona-Impfstoffe vermindern die Übertragung der hochansteckenden Delta-Variante des Virus nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nur um 40 %“.Damit verbreiten Geimpfte den Virus zu 60 % völlig ungeschützt und unkontrolliert, was die ungebremste Ausbreitung des Delta-Virus in Ländern mit hohen Impfquoten erklärt.Land Impfquote InzidenzKaimaninseln 83,2 % 2.872,8Gibraltar 100 % 1.219,9Belgien 74,59 % 1.032,8Österreich 65,47 % 958,4Niederlande 73,74 % 918,2Irland 75,98 % 623,9Färöer 77,76 % 568,9Dänemark 76,50 % 505,3Island 81,77 % 294,4Portugal 87,78 % 200,9Singapur 91,91 % 186,9Zum VergleichRussland 38,36 % 159,4USA 57,88 % 147,4Weißrussland 27,12 % 123,2Südafrika 23,76 % 21,6Gabun 4,90 % 11,1Papua-Neuguinea 1,99 % 6,4Ägypten 13,45 % 6,1Syrien 4,01 % 4,1Indien 30,96 % 3,8Kuwait 21,33 % 3,0Kongo 2,28 % 2,1Madagaskar 1,50 % 1,4Uganda 1,94 % 0,6Taiwan 52,32 % 0,2Gambia 8,96 % 0,0Quelle: www.corona-in-zahlen.deDie EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 51.124 Euro/kg, Vortag 51.608 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.