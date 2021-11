Die neue Coronavariante Omikron sorgt für einen Ausverkauf an den Aktienmärkten weltweit. Anleger schalten in den „Risk-off-Modus“. Aufgrund der neuen Variante wiederholt sich das Szenario, das Anleger bereits zu Beginn der Pandemie Mitte des vergangenen Jahres erlebt haben. Die sogenannten Coronagewinner-Papiere sind gefragt. Die Aktie von BioNTech fällt unter diese Kategorie und konnte am vergangenen Freitag einen Tagesgewinn von rund 14 Prozent erreichen. Es wird klar, dass uns zukünftige Corona-Varianten noch länger beschäftigen werden und BioNTech aufgrund seiner schnellen Reaktionszeit einer der Profiteure ist. Biontech untersucht nach eigenen Angaben die Variante sowohl computertechnisch als auch im Labor. Dafür teste man das Blut von geimpften Personen und prüft, wie gut deren Antikörper das neue Spike-Protein neutralisieren. Spätestens in zwei Wochen erwartet man weiterführende Daten aus den Labortests.

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von BioNTech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung hinter sich. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemie für BioNTech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August bei 464,00 US-Dollar markiert. Dass die Bäume nicht so schnell in den Himmel wachsen, mussten auch die BioNTech-Aktionäre erkennen, nachdem sich der Kurs vom All Time High wieder bis Anfang November 2021 halbierte. Aktuell wurde das Supportlevel bei 213,45 US-Dollar verteidigt und der Kurs konnte sich darauf basierend wieder um knapp 50 Prozent auf den Schlusskurs vom vergangen Freitag in Höhe von 348,00 US-Dollar entwickeln. Nach dem kometenhaften Aufstieg von BioNTech im vergangenen Jahr besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Unternehmensführung die neu gewonnenen Finanzmittel zum klugen Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet und BioNTech zu einem der großen der Pharmabranche macht. Auch am Aktienkurs sollte dieser Schwung ablesbar sein und das All Time High von Anfang August noch einmal getestet werden.