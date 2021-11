Laut einer im Société Générale-Newsletter „ideas daily“ veröffentlichten Analyse könnte die Konsolidierung bei der Sartorius Vz.-Aktie (ISIN: DE0007165631) bald beendet sein. Hier die Analyse:

„Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius bewegt sich in einem intakten langfristigen Haussetrend. Nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 599,60 EUR im September startete sie eine Korrekturphase, bei der sie sich oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie halten konnte. Ausgehend vom Korrekturtief bei 483,30 EUR, zeigte der Wert einen dynamischen Wiederanstieg in Richtung Rekordhoch. Seit dem 5.11.21 konsolidiert er diese Rally innerhalb einer Range oberhalb von 528,20 EUR. Solange die Notierung die genannte Marke als Support verteidigen kann, bleiben die Aussichten für eine zeitnahe Fortsetzung des primären Aufwärtstrends gut. Ein nachhaltiger Break über die aktuelle Hürde bei 599,60-601,19 EUR per Tagesschluss würde dieses Szenario bestätigen und potenzielle nächste Ziele bei 626,00/631,23 EUR und 644,03/646,30 EUR in den Fokus rücken. Mittelfristig relevante Ausdehnungsziele lauten dann 671,47 EUR und 702,63-719,29 EUR. Ein Rutsch unter 528,20 EUR würde hingegen für eine zeitliche Ausdehnung der mittelfristigen Verschnaufpause sprechen. Ein Wiedersehen mit der Supportzone bei 483,30/487,21 EUR würde in diesem Fall nicht überraschen. Erst darunter würde sich das übergeordnete Chartbild beginnen einzutrüben.“

Kann die hochvolatile Aktie in den nächsten Wochen die Hürde bei 599,60 bis 601,19 Euro überwinden und danach zumindest auf 626 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 580 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis 580 Euro, Bewertungstag 21.1.22, BV 0,01, ISIN: DE000SF6T8Z8, wurde beim Sartorius-Aktienkurs von 581 Euro mit 0,35 – 0,36 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 626 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,54 Euro (+50 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 537,2903 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Sartorius-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 537,2903 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000PH7K8T1, wurde beim Sartorius-Kurs von 581 Euro mit 0,45 – 0,46 Euro taxiert.

Wenn die Sartorius-Aktie in nächster Zeit auf 626 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,88 Euro (+91 Prozent) erhöhen – sofern die Sartorius-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius-Aktien oder von Hebelprodukten auf Sartorius-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.