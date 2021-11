Porsche im Abwärtssog

Bei einem Punktestand von 28,28 Euro Anfang 2020 konnte Porsche von der Gunst der Anleger profitieren und stieg bis Mitte dieses Jahres auf ein Niveau von 100,20 Euro an und übertraf die Verlaufshochs aus 2015 kurzzeitig. Ein anschließender Rückzug der Käufer führte schließlich in die beschriebene Konsolidierung und drückte das Wertpapier in der letzten Handelswoche zurück auf den seit letztem Jahr bestehenden Abwärtstrend um 75,00 Euro abwärts. Bislang kann von einer gewöhnlichen Konsolidierung gesprochen werden, die sich in der klassischen 1-2-3-Korrektur präsentiert. Häufig kommt es an derart markanten Schlüsselstellen zu einer Gegenbewegung, diese lässt bislang allerdings noch auf sich warten.

Boden abwarten

Sollte sich in den kommenden Tagen eine nachhaltige Stabilisierung um 75,00 Euro in der Porsche-Aktie abzeichnen, könnte dies einen ersten Hinweis auf Zugewinne in den Bereich von 76,90 Euro liefern. Um möglichst von einem längeren Lauf profitieren zu können, sollte allerdings ein Anstieg mindestens über 77,00 Euro abgewartet werden. Ziele könnten dann bei 80,00 und 80,62 Euro für die Porsche-Aktie ausgerufen werden. Bärisch wäre dagegen ein eindeutiger Wochenschlusskurs unterhalb von 75,00 Euro zu bewerten, dies wäre im weiteren Verlauf mit Abschlägen auf 70,66 und darunter 66,95 Euro verbunden.