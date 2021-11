Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kommt ein neuer Impfstoff? Biontech, Moderna, Valneva & Co. - Wer knackt den Omikron-Code zuerst? Das Auftauchen einer neuen Coronavirus-Mutation hat die Börsen am Freitag in Aufruhr versetzt. Zu den Kursgewinnern am Montag zählen Mal wieder die Impfstoffhersteller. Was bedeutet das für Anleger?