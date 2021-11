Abbildung 1. Das Projekt Flor de Cobre befindet sich im südlichen Kupfergürtel Perus zwischen den Minen Cerro Verde und Chapi.

Richard Osmond, Chairman und Interim-CEO von Element 29, sagte: Flor de Cobre umfasst die beiden äußerst aussichtsreichen Porphyrzentren - Candeleria und Atravezado. Candelaria wurde in den 1990er Jahren bebohrt und lieferte eine historische Ressourcenschätzung in Verbindung mit einer supergenen Anreicherungsschicht. Das bevorstehende Bohrprogramm wird Element 29 in die Lage versetzen, eine potenzielle Mineralressourcenschätzung gemäß den Offenlegungsanforderungen von NI 43-101 durchzuführen und gleichzeitig das System in der Tiefe weiter zu erkunden."

Element 29 hat sich personell mit Bruce Turner verstärkt. Bruce ist ein professioneller Ingenieur mit über 40 Jahren internationaler Erfahrung im Bergbau und ein Experte im Kupfertagebau.

Einzelheiten zum Bohrprogramm 2021

Das Unternehmen plant ein Bohrprogramm, das aus etwa 3.700 m Diamantbohrungen im Zielgebiet Candeleria (Candeleria") besteht - siehe Abbildung 2. Insgesamt 2.180 m wurden für die Zwillingsbohrungen von neun älteren Bohrlöchern vorgesehen, um die Genauigkeit der vorhandenen historischen geochemischen Untersuchungen und Bohrprotokolle zu überprüfen.



Abbildung 2. Zielgebiet Candelaria mit Angabe der historischen Bohrlochstandorte und der für das Explorationsprogramm 2021 geplanten Bohrlöcher.

Die verbleibenden 1.520 Meter, die für das Bohrprogramm vorgesehen sind, werden verwendet, um das Potenzial der primären Kupfersulfidmineralisierung unterhalb der supergenen Anreicherungsdecke bis in eine Tiefe von mehr als 500 Meter zu erproben (siehe Abbildung 2).

Gleichzeitig bemüht sich Element 29 darum, die Bohrgenehmigung für das nahe gelegene Zielgebiet Atravezado zu erhalten. Atravezado befindet sich etwa 2,7 Kilometer nordwestlich des Zielgebiets Candelaria und ist eine 1,5 km x 1,6 km große kreisförmige Zone, die durch eine auffällige Kupferoxidmineralisierung in Verbindung mit Quarzgang-Stockworks und Kalium-Alteration gekennzeichnet ist.

Fazit: Element 29 wird im Verlauf des ersten Halbjahrs 2022 für sein Elida Projekt voraussichtlich mit einer ersten Ressourcenschätzung nach 43-101 Standard aufwarten. Es fehlen nur noch zwei Bohrergebnisse aus dem erfolgreichen Bohrprogramm dieses Jahres. Das gleiche Verfahren wird nun auf das Projekt Flor de Cobre angewandt. Die neuen Bohrungen sollen die Ressource bestätigen und erweitern. Insbesondere das sulphidische Potenzial soll systematisch erkundet werden. Im besten Fall wird Element 29 Ende des Jahres 2022 ein Unternehmen mit zwei großen Ressourcenprojekten in Peru sein.

