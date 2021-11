In der letzten charttechnischen Besprechung zu Walt Disney vom 25. Juni 2021: „Walt Disney: Trendwendeformation könnte belasten“ wurde bereits die Sorge über eine eindeutige SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie um 168,00 US-Dollar geäußert, Mitte November brach diese Unterstützung schließlich weg und führte das Papier geradewegs in ein Verkaufssignal. Das erste Ziel an den Jahreshochs aus Ende 2019 bei 153,41 US-Dollar konnte erfolgreich absolviert werden, nun steuert die Aktie auf die Kurslücke aus Ende 2020 zu.

Verkäufer bleiben am Ball

Weitere potenzielle Ziele lassen sich jetzt im Bereich von 142,54 und darunter glatt 140,00 US-Dollar für die Walt Disney-Aktie ableiten. Damit würde auch das zweite große Ziel aus der letzten technischen Besprechung abgearbeitet werden können. Spätestens ab dem Bereich von 137,24 US-Dollar muss mit einer deutlichen Gegenwehr von Käufern gerechnet werden, ein Stopp nachgezogen auf 150,00 US-Dollar dürfte etwaige Verluste eingrenzen. Große Chancen auf eine sehr schnelle Erholungsbewegung wird der Aktie dagegen aktuell nicht zugetraut.