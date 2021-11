Kupfer sieht sich in der aktuellen Phase mit herausfordernden Rahmenbedingungen konfrontiert. Nicht zuletzt die mit den wieder aufgeflammten Virussorgen einhergehend hochgekochten Konjunkturängste (Stichwort Nachfrage) belasten gegenwärtig das Industriemetall. Kurzum. Das aktuelle Handelsgeschehen zeichnet sich durch eine höhere Risikoaversion unter Marktteilnehmern aus.

Doch bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung „schwächelte“ das Industriemetall.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung vom 25.10. zu Kupfer hieß es unter anderem „[…] Kupfer gelang im Zuge der Ausbruchsbewegung der Sprung über die wichtige Widerstandsmarke von 4,6 US-Dollar. Damit erhöhte der Vorstoß seine Relevanz. Der Weg in Richtung des markanten Hochs aus dem Mai dieses Jahres, das damals oberhalb von 4,83 US-Dollar markiert wurde, war damit geebnet. Kupfer scheiterte jedoch mit dem Unterfangen, ein frisches Kaufsignal zu installieren und drehte mit Erreichen der Zone um 4,8 US-Dollar wieder nach unten ab. Aus charttechnischer Sicht ist noch nichts passiert, doch die Warnzeichen sind nicht zu übersehen und sollten auch nicht außer Acht gelassen werden. Das markante Scheitern des Kupferpreises am Mai-Hoch offeriert nun auch die Möglichkeit eines Doppeltops. Insofern haben die Unterstützungsmarken von 4,6 US-Dollar und 4,3 US-Dollar eine große Bedeutung. Aktuell steht bereits der Bereich von 4,6 US-Dollar zur Disposition… […]“



Bleiben wir zunächst bei den charttechnischen Aspekten. Seit unserer letzten Kommentierung vermochte es Kupfer nicht mehr, auf der Oberseite für frischen Wind zu sorgen. So blieb der Widerstandsbereich von 4,6 US-Dollar ungefährdet. Damit liegt auch die zuletzt thematisierte Ausbildung einer Doppeltopformation weiterhin als potentielles Szenario für die nächsten Wochen auf dem Tisch. Um dieses Szenario gar nicht erst zu aktivieren, sollte es für Kupfer nun nicht mehr unter die 4,0 US-Dollar gehen. Hier liegt das markante Tief aus dem August dieses Jahres und damit gleichzeitig das Tief des potentiellen Doppeltops.

Aktuell steht aber erst einmal die vermeintlich gut ausgebaute Unterstützungszone um 4,3 US-Dollar im Fokus. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn bereits diese Zone der Konsolidierung Einhalt gebieten könnte und so die 4,0 US-Dollar gar nicht erst stark unter Druck geraten würden. Auf der Oberseite sind die Aufgaben klar definiert. Kupfer muss über die 4,6 US-Dollar laufen, um für eine Entspannung der Lage zu sorgen. Um das Chartbild zu klären, muss das Industriemetall signifikant über die 4,8+ US-Dollar ausbrechen. In diesem Fall wäre auch das Doppeltop erst einmal vom Tisch.

Die fundamentale Seite präsentiert sich unverändert ambivalent. Der US-Dollar ist robust und nimmt den Metallen ein wenig die Luft zum Atmen. Leicht positive Signale gab es hingegen durch das November-Bulletin der International Copper Study Group (ICSG) mit dem Berichtszeitraum Januar bis August 2021. Die ICSG weist für den 8-monatigen Berichtszeitraum weiterhin ein robustes Defizit in Höhe von -107.000 Tonnen aus. Zum Vergleich: Im Berichtszeitraum Januar bis August 2020 betrug das Defizit -97.000 Tonnen. Betrachtet man allerdings den August 2021 isoliert, dann lässt sich ein Monatsüberschuss feststellen.

Kurzum. Für Kupfer gilt es nun! Turbulenzen an den Kapitalmärkten, Sorgen in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten und nicht zuletzt ein vergleichsweise robuster US-Dollar kreieren eine schwierige Gemengelage. Aus charttechnischer Sicht zeichnet sich zudem eine obere Trendumkehr (Stichwort Doppeltop) als mögliches Szenario ab. Vor diesem Hintergrund wäre ein Verbleib des Industriemetalls oberhalb von 4,0 US-Dollar (noch besser oberhalb von 4,3 US-Dollar) eminent wichtig.