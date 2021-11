Derzeit belastet die Märkte die Frage, ob die neue Virus-Mutation Omikron tatsächlich so gefährlich ist, als dass sie den wirtschaftlichen Aufschwung dermaßen ausbremsen könnte, dass die Nachfrage nach Energie deutlich zurückgeht. Genauere Daten wird man jedoch erst in einigen Wochen erhalten, bis dahin könnte es mit dem Schmierstoff noch eine Etage tiefer gehen. Es sei allerdings auch so viel gesagt, der Abschwung der letzten Tage kam nicht überraschend, nachdem die 2018‘er Hochs 85,68 US-Dollar erfolgreich getestet wurde. Nun geht es mehr darum, potenzielle Stabilisierungsmarken für eine Rallyefortsetzung auszumachen.

EMA 50, oder doch EMA 200?

Zweifelsfrei sollten Investoren mit einem baldigen Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 69,94 US-Dollar rechnen, eine weitere Unterstützung verläuft um 67,44 US-Dollar. Sollte sich die Korrektur ungehindert fortsetzen, müsste darunter der Bereich um den EMA 200 als Unterstützung zum Einsatz kommen. Unter technischen Aspekten wäre dieser auch das ideale Sprungbrett für neuerliche Zugewinne zurück an die aktuellen Jahreshochs bei 86,70 US-Dollar. Aber auch von dem aktuellen Niveau könnte bereits eine Erholung einsetzen, Chancen auf einen Test der Jahreshochs werden Brent Crude Öl jedoch erst ab von 78,00 US-Dollar eingeräumt.