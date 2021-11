Auf dem Höhepunkt des Corona-Crashs markierte MTU Aero Engines naturgemäß ein Verlaufstief sehr weit unter seinen Rekordständen aus Anfang 2020, hierbei wurde ein Schlussstrich bei 97,76 Euro gezogen. Im Laufe des letzten Jahres konnte ein großer Teil der Verluste wieder wettgemacht werden, ein Anstieg an 220,00 Euro kam dabei zustande. Im Sommer dieses Jahres toppte MTU mit einem Wert von 224,90 Euro die Vorgängerhochs und ging anschließend in einen Abwärtstrend über. Ein gescheiterter Ausbruchsversuch aus dem Abwärtstrend Anfang dieses Monats misslang und führte zu empfindlichen Rücksetzern in den Bereich der Horizontalunterstützung aus Sommer/Herbst letzten Jahres um 162,00 Euro. Gelingt es an dieser Stelle nun eine Trendwende zu vollziehen, könnte dies Kurspotenzial auf Sicht der nächsten Tage freisetzen.

Auf Trendumkehr achten

Nur wenn es tatsächlich gelingt den Unterstützungsbereich von 162,00 Euro für eine Trendwende zu nutzen, dürften kurzfristige Erholungstendenzen in den Bereich von 177,45 und darüber sogar 181,50 Euro erfolgen. Entsprechend kurz ist der Anlagehorizont, hieran sollten sich nur erfahrene Daytrader heranwagen. Ein nachhaltiger Boden liegt nämlich noch nicht vor, unterhalb von 162,00 Euro könnte der Bereich um 146,39 Euro angesteuert werden und Schnäppchenjäger schnell wieder aus dem Markt jagen. Schließlich reagiert MTU Aero Engines auch sehr empfindlich auf jegliche Corona-Nachrichten.