Omikron – oh, Inflation

Obwohl die Corona-Fallzahlen schon seit geraumer Zeit durch die Decke schießen – vor allem in Europa –, reagierten die Börsen erst darauf, nachdem eine neue, vermeintlich gefährlichere Variante des Corona-Virus entdeckt wurde. Dieser kurzfristige Effekt überlagert das Thema „Inflation“, was sich langfristig als viel größere Belastung erweisen könnte, als ein neuer Corona-Ausbruch.

Trotz Anflug von Panik: Die Corona-Reflexe funktionieren noch!

Natürlich könnte es sein, dass die Aktienmärkte nun nicht nur in eine größere Korrektur übergehen, sondern sogar in einen längerfristigen Abwärtstrend. Zum Beispiel, weil Corona die Wirtschaft wieder in eine Rezession führt, die länger anhält. Doch deswegen muss sich das Thema Inflation nicht erledigen – Stichwort „Stagflation“.