Bitcoin – diese Möglichkeit gibt es

Erneut erreichte der Bitcoin im aktuellen Jahr neue Rekordhöhen. Die bekannteste Kryptowährung notierte laut CoinMarketCap zwischenzeitlich auf einem Niveau oberhalb von USD 68.600. Durch die neuen Höchstwerte ist auch die Nachfrage nach Anlageprodukten auf den Bitcoin gestiegen. Daher hat Vontobel die Produktpalette um Aktienanleihen und Discount-Zertifikate auf den Bitcoin erweitert. Vontobel bietet einen Bitcoin Tracker mit der WKN VX3XBT an. Damit handeln Sie den Bitcoin 1 zu 1.

Die Erfolgsgeschichte von Bitcoin

Der erste Bitcoin wurde am 3. Januar 2009 geschürft und erstmals im Oktober 2009 zum Preis von USD 0,000764 pro Bitcoin an einer Kryptobörse gelistet. Am 22. Mai 2010 wurde die erste kommerzielle Transaktion mit Bitcoin durchgeführt, bei der ein Programmierer zwei Pizzas mit 10.000 Bitcoins zu einem Preis von USD 0,0025 je Bitcoin kaufte.