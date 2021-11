Die Deutsche Post-Aktie (ISIN: DE0005552004), die nach einer langen Aufwärtsbewegung am 31.8.21 bei 61,38 Euro ein Allzeithoch erreichte, geriet in den nachfolgenden Wochen ordentlich unter Druck. Nachdem die Aktie bis zum 12.10.21 auf bis zu 51,60 Euro nachgegeben hatte, setzte sie zu einer Erholung an, die am 22.11.21 bei 58,31 ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Mit dem generellen Einbruch des Marktes brach auch die Deutsche Post-Aktie stark ein. Im frühen Handel des 30.11.21 wurde die Aktie im Bereich von 52,50 Euro gehandelt.

In ihrer neuesten Analyse bekräftigte die Berenberg Bank wegen eventueller Lockdown-Maßnahmen europäischer Staaten, die zu einem Anstieg des Paketliefervolumens führen könnten, mit einem Kursziel von 67 Euro ihre Kaufempfehlung für die Logistik-Aktie. Kann sich die Deutsche Post-Aktie im aktuell volatilen Marktumfeld innerhalb der nächsten Wochen wieder auf das Niveau vom 25.11.21 bei 56,50 Euro annähern, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.