DAX pendelt im Bereich von 15.000 Punkten

Zunächst konnte sich der DAX noch über dem 50er-EMA halten, doch am Freitag kam es dann zu einem Kurseinbruch bis zum 200er-EMA im Tageschart. Mit dem Abprall am Fibonacci-Fächer im Monatschart und dem Kursrutsch unter den 10er- und 50er-EMA im Tageschart zeigte der DAX bereits deutlich Schwäche. Diese Schwäche setzt sich auch am heutigen Dienstag weiter fort. Im frühen Handel notiert der DAX erneut deutlich tiefer bei 15.050 Punkten, nachdem der DAX am Vortag noch bei 15.280 Punkten aus dem Handel gegangen war.

Aktuelle Lage