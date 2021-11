Für Anleger, die mit Hilfe der Sartorius Vz.-Aktie in den nächsten Monaten hohe Renditen erwirtschaften wollen, die aber das nach der steilen Aufwärtsbewegung vorhandenem Risiko eines Rücksetzers im Vergleich zum direkten Aktieninvestment deutlich abfedern wollen, könnte eine Investition in Discount-Zertifikate interessant sein.

Discount-Zertifikat mit 20% p.a.-Chance und 9% Discount

Das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die Sartorius Vz.-Aktie (ISIN: DE000DV4FE42), BV 1, Bewertungstag 17.6.22, mit Cap bei 625 Euro wurde beim Aktienkurs von 622 Euro mit 563,37 – 563,55 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 9,39 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die Sartorius Vz.-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 625 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 625 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in sieben Monaten einen Bruttoertrag von 10,90 Prozent (=19,9 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Notiert die Sartorius Vz.-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 625 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Somit wird das Investment unterhalb bei einem Sartorius Vz.-Kurs unterhalb von 563,55 Euro einen Verlust verursachen.

Discount-Zertifikat mit 15% p.a.-Chance und 13% Discount

Das BNP-Discount-Zertifikat auf die Sartorius Vz.-Aktie (ISIN: DE000PH6F8K8), BV 1, Bewertungstag 17.6.22, mit Cap bei 580 Euro wurde beim Aktienkurs von 622 Euro mit 541,67 – 541,87 Euro gehandelt. Das Zertifikat verfügt somit über einen Discount 12,89 Prozent und ermöglicht in den nächsten sieben Monaten bei einem bis zu 6,75-prozentigen Kursrückgang der Aktie auf 580 Euro die Chance auf eine Seitwärtsrendite von 7,04 Prozent (=15 Prozent p.a.).

Notiert die Sartorius Vz.-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 580 Euro, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikate ein Sartorius Vz.-Aktie ins Depot geliefert. Werden die zugeteilten Aktien unterhalb des Kaufkurses des Zertifikates, also unterhalb von 541,87 Euro verkauft, dann wird das Investment – vor Spesen- einen Verlust abwerfen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Sartorius Vz.-Aktien oder von Anlageprodukten auf Sartorius Vz.-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.