Cartier Resources schließt Bohrarbeiten auf Benoist-Projekt ab!

Cartier Resources (0,15 CAD | 0,10 Euro; CA1467721082) hat seine umfangreichen Arbeiten auf dem Benoist-Goldprojekt in diesem Jahr abschließen können. Insgesamt 17.000 Meter in 27 Bohrlöchern umfasste das Bohrprogramm, dass Ende September endete. 10 Löcher wurden in einer Tiefe von 150 bis 500 Metern niedergebracht, 17 Löcher wiederum reichten zwischen 700 und 1.300 Metern. Nun gilt es, die Bohrkerne weiter auszuwerten. Somit dürfte es in den kommenden Wochen einen starken Newsflow von diesem Projekt geben. Daneben hat man umfangreiche geophysikalische Arebtein durchgeführt, um die nächsten Programme planen zu können und weitere Aufschlüsse über die Mineralisierung zu erlangen. Das Ziel ist es, die bestehende Ressource auf dem Projekt zu aktualisieren und zu vergrößern. Zudem geht die Suche nach hochgradigen Zonen weiter.

Einigung mit First Nation of Cree

Daneben gibt es auch Neuigkeiten vom Fenton-Projekt, dass sich wie Benoist in der kanadischen Provinz Québec, und zwar in der Mining-Region Val d’Or, befindet. Hier hat man Proben entnommen, um Bohrarbeiten vorbereiten zu können. Für Fenton existiert lediglich eine historische Ressource, die heute keine rechtliche Gültigkeit mehr besitzt. Sie umfasst 426.173 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgrad von 4,66 g/t. Das entspricht 63.885 Unzen Gold. Darüber hinaus konnte Cartier Resources eine Vereinbarung mit den Ureinwohnern des Cree-Volkes, in Kanada First Nations genannt, für das Fenton-Projekt schließen. Dies ist in Kanada gesetzlich vorgeschrieben, um Explorationsarbeiten auf dem Land der First Nations durchführen zu dürfen. Für Benoist war eine Vereinbarung bereits vor rund einem Jahr geschlossen worden.

Cartier Resources: Solide Cashposition

Im Fokus steht weiterhin aber das Flaggschiffprojekt Chimo. Hierfür besitzt Cartier bereits eine Ressource mit mehr als 2 Mio. Unzen an Gold (ausführlich hier). Als nächsten Schritt plant das Unternehmen die Erstellung einer Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA). Hierfür wurden die unabhängigen Gutachter von InnovExplo Inc. beauftragt. Die bestehende Ressourcenschätzung bildet die Grundlage für diese PEA, die Daten zu einer möglichen Produktion, zu den Kosten dieser und dem Minenleben geben wird. Wann die PEA veröffentlicht werden soll, dazu gab es vom Unternehmen bisher keine konkreten Informationen. Das erste Halbjahr 2022 erscheint uns realistisch. HIerfür und für die weitere Exploration der Projekte besitzt Cartier mit 6,3 Mio. CAD eine solide Cash-Position. Das Unternehmen ist zudem schuldenfrei.