1. Call-Optionsschein auf Automatic Data Processing (WKN MD00TC) Ein Call-Optionsschein auf den Anbieter von cloudbasierten Anwendungen für das Personalwesen, Automatic Data Processing, wird von den Anlegern an der Euwax überwiegend gekauft. ADP erhöhte zuletzt - zum 47-mal in Folge - die Quartalsdividende auf 4,16 US-Dollar. Für die Aktie geht es knapp 2% auf 205,80 Euro bergab. 2. Knock-out-Call auf Valneva (WKN MA9JKV)

Die häufigsten Preisfeststellungen an der Euwax finden, wie bereits am Montag, in einem Knock-out-Call auf das französische Biotechunternehmen Valneva statt. Im Vergleich zu gestern steigen die Anleger überwiegend in den Call ein. Anscheinend nutzen sie den heutigen Kurseinbruch der Aktie von beinahe 8% auf 27,16 Euro zu einem Einstieg. 3. Call-Optionsschein auf ASML (WKN MA5YW7)

Auf den Hersteller von Belichtungsmaschinen für die Halbleiterindustrie, ASML Holdings, verkaufen die Anleger ihren Call-Optionsschein. In der Woche vom 22.10. bis 26.10. kaufte ASML eigene Aktien im Gesamtwert von über 300 Millionen Euro zurück. Im heutigen Handel gibt die Aktie 2,7% auf 696,6 Millionen Euro nach.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment zeigt sich im bisherigen Handelsverlauf in einer sehr engen Handelsspanne von knapp 25 bis -20 Punkte. Die Derivateanleger an der Euwax agieren gegenwärtig anscheinend sehr vorsichtig mit ihren Long-Investments, obwohl der DAX über 1,4% im Minus notiert.

Das Börsenjahr 2021 verlief für DAX, Dow & Co. bislangäußerst erfolgreich. Sorgen die hohe Inflationsrate und der Anlagenotstand auch im neuen Jahr für Rekorde an den Aktienmärkten oder ist schon bald mit größeren Störfeuern zu rechnen? Werden die Rohstoffe wie Öl und Gas weiterhin auf so hohem Niveau notieren? Und wann steigen die Zinsen in den USA? Einschätzungen von Carsten Klude, Chefvolkswirt bei M.M. Warburg im Gespräch mit Cornelia Frey. Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=1nDTJvCqyLE

