Investor, wie fühlst du dich heute?

Werden Börsenkurse aber tatsächlich ausschließlich von den nackten Zahlen beeinflusst, oder hat auch die psychologische Komponente einen Einfluss auf die Märkte? In der Regel wird der starke Einfluss von Emotionen auf die Börse nur von jenen Menschen verneint, die sich kaum bis gar nicht mit der Materie befasst haben oder sich auf ein wissenschaftliches Weltbild des Homo Oeconomicus versteifen.

Wenn man sich intensiv mit den Märkten beschäftigt, wird schnell klar, dass eigentlich nichts klar ist. So kann ein Unternehmen scheußliche Quartalszahlen liefern und der Aktienkurs trotzdem anziehen.

Als Lufthansa beispielsweise im Oktober 2020 die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal verkündete, verfehlte der Konzern die durchschnittlichen Analystenschätzungen zu Umsatz und Gewinn jeweils um über 20 Prozent. Und wie reagierte der Aktienkurs auf diese Meldung? Mit einem zwischenzeitlichen Kursgewinn von über sieben Prozent.

Das Sentiment regiert

Situationen wie diese verdeutlichen, dass Kurse eben nicht nur durch Fakten, sondern in vielen Fällen schlichtweg emotionsbegründet bewegt werden. Auf kurze Sicht zählen meist also nicht die fundamentalen ‚Daten-Samen‘, sondern vielmehr der emotionale Boden, auf den sie fallen. Gewinn und Umsatz steigen, trotzdem fällt der Kurs und umgekehrt. Gecrashte Bärenmärkte verwandeln sich plötzlich in Bullenmärkte, auch wenn die schlechte Meldungslage es eigentlich gar nicht hergeben dürfte.

Kein Wunder, dass Anleger, die neu auf dem Parkett sind, oftmals die Welt – oder zumindest die Börsenwelt - nicht mehr verstehen können und der Börse nach einigen scheinbar sauber durchdachten, aber misslungenen Trades den Rücken kehren.

Charttechnik – mehr als Kaffeesatzleserei

Genau diese emotionale Komponente macht sich die Kunst der Chartanalyse zu Nutze. Der Chart ist das Spiegelbild der Verfassung der Marktakteure und die oft belächelten ‚Charties‘ lesen dies anhand von Charts heraus. Mario Steinrücken und Rüdiger Born, zwei Cashkurs-Experten auf dem Gebiet der Chartanalyse, haben sich also aus guten Gründen für diese Analyseform entschieden.

So wechseln Aktienkurse oftmals dann die Richtung, wenn sie gerade an einer besonders markanten Unterstützung oder einem Widerstand angelangt sind. Quartalszahlen liefern hier nicht selten erst im Nachgang die vermeintliche fundamentale Erklärung für die Gegenbewegung. Anhand des Charts von Drägerwerk wird dies besonders deutlich.

Auch Analysten sind nur Menschen

Bemerkenswert ist es auch, wie deutlich die Psychologie auf die Meinungen der Analystenzunft Einfluss hat. Zum Thema Kursziele gibt es beispielsweise in James Montier’s Buch ‚Value Investing‘ eine sehr spannende Studie, in der herausgefunden wurde, dass das durchschnittliche Analystenkursziel für Aktien in der Regel gut 25 Prozent über dem aktuellen Niveau liegt.

Kein Wunder, schließlich sind Analysten auch nur Menschen, denen manches Mal ganz einfach von ihrer Psyche ein Streich gespielt wird. Einerseits beispielsweise dadurch, dass man vergangene Entwicklungen in die Zukunft projiziert. Je tiefer ein Aktienkurs fällt, desto mehr Anleger und Analysten stellen sich auf weiter fallende Kurse ein. Umgekehrt gilt natürlich dasselbe. Umso überraschender für alle Beteiligten fallen dann auch in der Regel Turnarounds aus.

Andererseits entstehen solche Erwartungen dadurch, dass der Mensch ein Herdentier ist und es die wenigsten lange aushalten, eine konträre Meinung zur allgemein vorherrschenden Meinung zu haben. Nur wenige aus der Zunft stellen sich gegen die Meinung der Masse, was zum prozyklischen Charakter von Analystenschätzungen führt. Schließlich birgt dies auch den Vorteil, sich nicht zu blamieren, wenn man danebenliegt, da man gemeinsam mit allen anderen schiefliegt. Das ist meist auch angenehmer, als der Einzige zu sein, der mit seiner Meinung Unrecht hatte.

Sentiment + Fakten verstehen heißt Börse verstehen

Ist jetzt also alles, was man über Fundamentalanalyse gelernt hat, sinnlos? Keineswegs! Nur weil kurzfristig die Psychologie – vielfach spricht man auch vom Sentiment – regiert, heißt das noch lange nicht, dass Fundamentaldaten keine Auswirkung auf Börsenkurse haben. Ganz im Gegenteil! Früher oder später siegt immer die normative Kraft des Faktischen.

So können auch Aktien von Unternehmen mit grässlichen Fundamentaldaten steigen, solange sie in den aktuellen Zeitgeist und zum aktuellen Hype passen. Da ein brüchiges Fundament gerade an der Börse aber meist nur eine kurze Halbwertszeit hat, geht nichts über ein ausführliches Studium der zugrundeliegenden Daten.

Vielmehr geht es einfach darum, zu verstehen, dass es, wie so oft im Leben, töricht wäre, eine Entweder/Oder-Einstellung einzunehmen. Es geht also nicht darum, ob man sich entweder für die Charts oder Fundamentaldaten entscheidet, sondern wie man beide Analysemethoden am Besten in die eigene Handelsstrategie einbezieht.

So tut man sich keinen Gefallen damit, ein fundamental tolles Unternehmen zu kaufen, wenn sich die Aktie gerade in einem Abwärtstrend befindet. Denn durch den Momentum-Effekt können Kurse weitaus länger purzeln, als es fundamental überhaupt gerechtfertigt wäre.

Dank der Charttechnik lassen sich ideale Einstiegsniveaus ausmachen, an denen eine Umkehr des Abwärtstrends wahrscheinlich ist. Andersherum könnte die Charttechnik dabei helfen, starke Widerstandszonen auszumachen, an denen man Aktien, die fundamental ohnehin bereits überbewertet sind, rechtzeitig abstoßen oder zumindest teilverkaufen kann.

„Was heißt das konkret für mich?!“

Messen Sie dem kurzfristigen ‚Grundrauschen‘ rund um Quartalszahlen, Pressemitteilungen und Analystenschätzungen kein zu großes Gewicht bei. Nicht selten verleiten uns heiße Schlagzeilen zu dummen Anlageentscheidungen. Vertrauen Sie deshalb auf den Chart und die langfristige Entwicklung der Fundamentaldaten. Weniger und dafür überlegtere Depotbewegungen sorgen für geringere Gebühren, geschonte Nerven und in der Regel auch für langfristig bessere Performance.

Autor: Christof von Wenzl

Dieser Artikel erschien zuerst auf Dirk Müllers Cashkurs.com und wurde von Christof von Wenzl verfasst. Dort finden Sie die ausführliche Version inklusive Grafiken und tabellarischen Ansichten mit den ausführlichen Kapiteln zur Konkurrenz und Risiken.