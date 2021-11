Fazit

Unterhalb der Oktobertiefs von 51,43 Euro drohen im Wertpapier der Deutschen Post weitere Abschläge in Richtung 48,00, darunter 45,00 und schließlich 43,50 Euro. Um hiervon bestmöglich in einer zweiten großen Verkaufswelle zu profitieren, könnte beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MD06DG zum Einsatz kommen. Allerdings bleibt das Risiko vergleichsweise hoch, da die vorausgegangene Kursrallye nicht ohne Widerstand korrigiert werden dürfte. Nichtsdestotrotz ließe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Rendite von 100 Prozent erzielen, entsprechend dürfte der vorliegende Schein einen Wert von 1,56 Euro am Ende aufweisen. Eine Verlustbegrenzung sollte den Bereich von 54,00 Euro gemessen am Basiswert vorläufig nicht unterschreiten, daraus ergibt sich ein entsprechender Ausstiegskurs im Zertifikat von 0,51 Euro.