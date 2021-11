goldinvest.de Russlands Uranium One beteiligt sich an Alpha Lithium Anzeige Einmal mehr fließt Kapital in das argentinische Lithiumdreieck. Dieses Mal aus Russland. Uranium One, eine Tochter des russischen Atomenergiekonzerns Rosatom, beteiligt sich an einem Lithiumprojekt in Argentinien. Damit baut man die Strategie aus, auch in Rohstoffprojekte außerhalb des Uransektors zu investieren. Demzufolge wird Uranium One 30 Mio. Dollar in das Tolillar Salarprojekt der kanadischen Alpha Lithium (WKN A3CUW1) investieren und sich die Option verdienen, weitere 35% des Projekts für 185 Mio. Dollar zu erwerben. Die Ausübung dieser Option würde Tolillar mit 529 Mio. Dollar bewerten, erklärte Alphas CEO Brad Nichol. Ziehe man die maximalen, zusätzlichen Leistungen hinzu, liege der implizite Wert von Tolillar allein bei 604 Mio. Dollar bzw. mehr als 750 Mio. CAD. Die zusätzlichen Leistungen hängen davon ab, welchen Nettobarwert die Machbarkeitsstudie für Tolillar ausweist. Die Ankündigung des Uranium One-Deals ließ Alpha Lithium am gestrigen Montag um mehr als 20% auf 1,48 CAD emporschießen. Damit weist die Gesellschaft aktuell eine Börsenbewertung von 184 Millionen CAD auf. Alpha Lithium will die ersten 30 Mio. Dollar für zusätzliche Entwicklungsbohrungen und zur Sammlung von geophysikalischen Daten verwenden. Darüber hinaus will man ein permanentes Camp auf dem Projekt errichten, das 400 Mitarbeiter beherbergen soll, sich Wasser, Erdgas, Strom und Wasservorräte sichern und eine Lithiumkarbonatäquivalentanlage (LCE) mit einer Kapazität von 5 Tonnen pro Jahr errichten, um das Fließschema von Tolillar zu bestätigen. Zusätzlich soll wie erwähnt eine Machbarkeitsstudie erstellt werden. Sollte Uranium One seine Option ausüben, würden die 185 Mio. Dollar genutzt, um eine anfänglich auf 10.000 Tonnen pro Jahr ausgelegte LCE-Anlage zu errichten. Diese Anlage soll das erste von mehreren Modulen darstellen, sodass die Produktion schrittweise ausgebaut werden könnte. Damit fließen erneut Millionen an Dollar in das so genannten Lithiumdreieck Argentiniens, wo zuletzt einige Übernahmen getätigt worden. Vor Ort ist dort auch die kleine, kanadische Portofino Resources (WKN A2PBJT / TSXV POR), die auf ihrem Yergo-Lithiumprojekt demnächst mit ersten Bohrungen beginnen will. Wir sind gespannt, was dabei herauskommt und wie sich die Company in diesem sehr positiven Umfeld entwickelt. Detaillierte Informationen zu Portofino gibt es im Profil des Unternehmens auf GOLDINVEST.de Jetzt den GOLDINVEST.de-Newsletter abonnieren

