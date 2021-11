Die um sich greifende Nervosität an den Aktienmärkten und die taumelnden Ölpreise setzen den Aktien der Ölproduzenten derzeit zu. Auch die Aktie des US-amerikanischen Ölkonzerns ConocoPhillips musste zuletzt ein paar Federn lassen, dennoch präsentiert sich der Wert noch recht stabil.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie am 10.11. hieß es unter anderem „[…] Die starke Entwicklung der Ölpreise in Verbindung mit positiven Unternehmensnachrichten kreierte eine kurstreibende Gemengelage. Neben der bereits in der September-Kommentierung thematisierten Nachricht von den Kaufabsichten ConocoPhillips (will Schiefergasaktivitäten im Permian Basin von Shell kaufen) legte das Unternehmen Anfang November auch sehr robuste Ergebnisse für das 3. Quartal vor. […] Kurzum. Die Aktie konsolidiert. Um aus technischer Sicht für ein frisches Momentum zu sorgen, muss ConocoPhillips über die Zone um 78 US-Dollar ausbrechen. Rücksetzer spielen sich idealerweise oberhalb von 70 US-Dollar ab. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte sich die Bewegung bis auf 63,5 US-Dollar / 60 US-Dollar ausdehnen.“

Die belastende Gemengelage verhinderte, dass ConocoPhillips zuletzt frische Akzente auf der Oberseite setzen konnte. Stattdessen geriet die wichtige Unterstützung um 70 US-Dollar ein ums andere Mal in den Fokus des Handelsgeschehens. Mit den an der Unterstützung erfolgreich zurückgeschlagenen Attacken hat sich die Relevanz dieser Zone noch einmal deutlich erhöht.

In der aktuell schwierigen Situation sollten Rücksetzer unter die 70 US-Dollar weiterhin tunlichst vermieden werden. Anderenfalls könnte es für ConocoPhillips doch noch zügig in Richtung 63,5 US-Dollar / 60 US-Dollar gehen. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss ConocoPhillips signifikant über die 78 US-Dollar laufen.

Am kommenden Donnerstag (02.12.) kommt das OPEC+ Format (virtuell) zusammen, um über mögliche Maßnahmen zu beraten. Dieser Termin könnte für den Ölmarkt richtungsweisenden Charakter haben.