Die vergangene Woche in Südafrika entdeckte Omikron-Variante des Coronavirus schickte die Börsen am Freitag auf Tauchstation – Impfstoff- und Pharmahersteller konnten sich dem Trend widersetzen, allen voran legten die zuletzt unter Druck geratenen mRNA-Spezialisten Biontech (BNTX, US09075V1026) und Moderna (MRNA, US60770K1079) kräftig zu. Auch am Montag ging es mit beiden Aktien weiter bergauf, zu Beginn der Börsensitzung am Dienstag gaben beide Titel mit einem moderat schwachen Gesamtmarkt nach.

Biontech-Discount Strategien (März / Juni)