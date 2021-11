Ein dicker Novemberverlust im DAX lautet das Fazit am letzten Handelstag des Monats. Es fällt somit negativ aus. Um 3,7 Prozent gab der Index nach.

Drucksituation bleibt im DAX bestehen

Die Meldung aus Südafrika zur jüngsten Coronamutation liegt nun schon einige Tage zurück. Die Auswirkungen sind weiterhin spürbar und werden an vielen Stellen diskutiert. Nicht nur politisch, sondern vor allem wirtschaftlich. So gab es einen ersten Fall in Japan und dort sehr heftige Kursreaktionen.

Mit Blick auf die Vorbörse nahm der Druck vom Vortag noch einmal deutlicher zu. Hier war ein schwaches Plus erzielt worden, doch die Vorbörse hielt eine Überraschung bereit. Wir unterschritten kurzzeitig die 15.000er-Marke!

Damit verankerte sich der Trend zur Unterseite hin. Wie gestaltete sich das Sentiment und was konnte man am Morgen aus dem Chartbild ableiten? Darauf schaute Andreas Bernstein am Morgen neben weiteren Indikationen aus dem Handel.

Aus dem Aktienbereich fiel die RWE gestern mit einer relativen Stärke auf. Das Chartbild hatte hier ein Signal gezeigt, was die Aktien auf 38 Euro treiben könnten. Was sagen die Analysten zu diesem Wert und wie nachhaltig ist die Meldung zu den schwimmenden Windparks vor der Küste Südkoreas?

Zweiter Wert in der Analyse am Morgen war Twitter. Seit 2006 ist Jack Dorsey der Lenker und zieht sich nun zurück. Dies sorgte im Aktienkurs für hohe Volatilität. Insgesamt ein positives Zeichen, da Dorsey auch noch bei Square der CEO ist? Genau dies besprachen wir am Morgen.

Nach dem Handelsstart hielt sich der Markt zunächst recht stabil in der Nähe der 15.100er-Region auf. Ein kurzer Dip am Vormittag erreichte dann aber die Tiefs aus der Freitags-Nachbörse. Zum Interview konnten wir das Thema Volatilität mit Daniel Saurenz aufgreifen:

Das Marktgespräch mit Daniel Saurenz

Der DAX hatte per Saldo am Morgen weitere Verluste gezeigt und sich dem Tief aus der Nachbörse vom Freitag genähert. Dies lag knapp über der 15.000er-Marke. Erreichen wir dieses Level heute noch? Mit Daniel Saurenz spricht Andreas Bernstein auch über die aktuellen Inzidenzzahlen. Was könnte ein weiterer Lockdown für Auswirkungen haben?

Die Aktien von Airbus standen heute ebenfalls unter Druck. Besser schaute es für Valneva und die Shop Apotheke aus. Hierzu gibt es Prognosen, wie in einem Lockdown die Geschäfte verlaufen könnten.

Vierter Wert war die Disney-Aktie. Themenparks und Streaming sind zwei Standbeine, die hier näher erörtert wurden. Die Aktien sind momentan, trotz neuer Blockbuster unter Druck.

Diesen Druck spürte man im DAX auch, der dann aber ab der Mittagszeit eine Erholung anstimmte. Sie verlief bis 15.280 Punkte und schloss damit die Kurslücke zum Vortag sehr genau. Der Trendwende jedoch nicht beibehalten. Ab der Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell drehten die Kurse wieder und der Index fiel rapide zurück. Er deutete an, dass die hohe Inflation in den USA kein vorübergehendes Phänomen ist.

Als weiterer Grund wurde auch noch auf die Äußerungen von Moderna-Chef Stephane Bancel im Handel benannt. Seiner Ansicht nach sind die aktuellen Vakzine gegen die Omikron-Variante des Coronavirus nicht pauschal und effektiv wirksam, wie er der "Financial Times" mitteilte.

Am Bereich des frühen Vormittags, der 15.100er-Region, schloss der Index schliesslich mit einem mittleren Tagesminus. Die Volatilität stieg hierbei wieder auf 265 Punkte an.

Diese Xetra-Rahmendaten sind aufgezeichnet worden:

Eröffnung 15.117,63 Tageshoch 15.280,04 Tagestief 15.015,42 Vortageskurs 15.280,86 Schlusskurs 15.100,13

Nach dem leichten Gewinn vom Montag setzte sich nach einem Erholungsversuch am Ende dennoch der Trend durch. Ein neues Monatstief zum Monatsausklang bescheinigte dem Index, dass Anleger weiter zurückhaltend bleiben. Immerhin verlor der Monat 3,7 Prozent und reiht sich damit nicht gerade positiv in die Statistik der letzten Jahre ein. Dort sind eher steigende Kurse zu November und Dezember ablesbar.

Im Verlauf des heutigen Tages ist der Abverkauf nach der Zwischenerholung deutlich zu sehen:

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Dicker Novemberverlust auch bei Corona-Aktien

Nachdem wir am Morgen über die RWE Aktien berichteten und gestern das Thema Telekopierte im Programm hatten, gab es bei allen genannten Werten heute Gewinnmitnahmen.

Selbst die "Corona-Aktien" wie eine HelloFresh standen heute unter Druck.

Zu berücksichtigen ist sicherlich der Monatsende-Effekt. Hier werden schwache Werte noch einmal besonders stark verkauft, sind die sich in vielen Portfolios und belasten die Gesamtbilanz.

Genau das sah man heute auch bei Siemens Energy, die ansonsten keine Meldungen herausbrachten und dennoch im Minus standen.

In dieser Übersicht blicken wir auf die heutigen Tops und Flops des Handelstages an der LS-X:

Wie entwickelte sich das mittelfristige Chartbild?

Blick auf den DAX-Tageschart

Die Dynamik vom Freitag wurde am Montag nicht fortgesetzt, jedoch heute. Vor allem in den Morgenstunden, als der Index unter 15.000 Punkte in der Vorbörse rutschte. Dies wurde im XETRA-Handel noch nicht bestätigt. Hier war die 15.015 das absolute Tief.

Mit dem Schlusskurs auf einem neuen Monatstief der Schlusskurse ist die Ausgangslage für den Dezember nicht gerade sonnig. Das Gap auf der Oberseite hat sich weiter entfernt und die 15.000 könnte auch morgen zumindest in Reichweite kommen.

Entsprechend schwach skizziert sich das mittelfristige Chartbild::

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch am Montag wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen zum Mittag mit unserem Händler auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

