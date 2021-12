Aker BioMarine Targets Annual Revenue Growth 14-18% Towards 2025 (PLX AI) – Aker BioMarine ambition is to nearly double revenues towards 2025, with targeted annual growth rate of between 14% and 18%.Aker BioMarine plans for average annual krill harvesting volumes of 55,000-60,000 metric tonsAker BioMarine … (PLX AI) – Aker BioMarine ambition is to nearly double revenues towards 2025, with targeted annual growth rate of between 14% and 18%.

Aker BioMarine plans for average annual krill harvesting volumes of 55,000-60,000 metric tons

Aker BioMarine reiterates the guiding for 2021, with expected annual sales to be somewhat below last year’s revenue of USD 289 million with an expected adjusted EBITDA margin of 15-17%

The company expects harvesting volume for the year to be in the upper part of the communicated range of 40,000-45,000 MT



0 Kommentare 0 Autor abonnieren Autor: PLX AI | 01.12.2021, 07:02

